Пушков раскритиковал сериал "Анна Болейн" за идеологию нового расизма

Сенатор возмутился из-за искажения истории и литературы, отметив, что раньше авторы жили в обществе "белых людей" и писали про белых.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал новость о том, что британский сериал "Анна Болейн" получил 1,2 балла из 10 на популярном сайте IMDb. В своем Telegram-канале он назвал это реакцией "здравого смысла".

По мнению политика, в сериале обществу навязывается идеология нового расизма. Его сторонники требуют от людей "деконструировать свою белизну", радикально поменять круг общения и "молиться на меньшинства".

Сенатор возмутился из-за искажения истории и литературы. Он отметил, что авторы прошлого жили в обществе "белых людей" и писали про белых, а не об американских рабах или "черной Африке".

Главную роль в сериале "Анна Болейн" исполнила темнокожая актриса Джоди Тернер-Смит. Сюжет подробно рассказывает о последних днях жизни второй супруги короля Генриха VIII, ради которой он развелся с первой женой. Режиссером выступила Линси Миллер.

Ранее мы писали, что Хилари Дафф сыграет в сиквеле сериала "Как я встретил вашу маму".

Фото: Twitter / Alexey_Pushkov