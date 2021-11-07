Выплату в 100 тыс. рублей получат мобилизованные петербуржцы

Выплата будет единовременной.

Единовременную выплату в 100 тыс. рублей получат петербуржцы, которые попали под частичную мобилизацию. Об этом 29 сентября пишет "Фонтанка".

Напомним, что депутаты Петербурга одобрили соцподдержку для мобилизованных. Поправки хотят внести в закон "Об аварийно-спасательной службе Санкт-Петербурга и аварийно-спасательных формированиях Санкт-Петербурга" и Закон Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга". Изначально законопроект предусматривал поддержку спасателей, которые не работают в МЧС. Пленарное заседание проходило 28 сентября в Мариинском дворце.

Ранее в Петербурге сформировали добровольческие батальоны "Кронштадт", "Нева" и "Павловск".

Фото: Piter.tv

