Депутаты Петербурга одобрили соцподдержку для мобилизованных

Пленарное заседание проходит 28 сентября в Мариинском дворце.

Поправки хотят внести в закон "Об аварийно-спасательной службе Санкт-Петербурга и аварийно-спасательных формированиях Санкт-Петербурга" и Закон Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга". Изначально законопроект предусматривал поддержку спасателей, которые не работают в МЧС.

Спасатели, проработавшие не менее 15 лет на постоянной основе в качестве спасателей в аварийно-спасательной службе Санкт-Петербурга и аварийно-спасательных формированиях Санкт-Петербурга (по перечню должностей и специальностей, утверждаемых Правительством Российской Федерации) и участвовавшие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, по достижении ими возраста 40 лет имеют право на получение дополнительной меры социальной поддержки в виде ежемесячной социальной выплаты в размере 12500 рублей (далее в настоящей статье - ежемесячная выплата). отрывок из законопроекта.

По словам одного из авторов поправки Александра Ржаненкова, она направлена на то, чтобы конкретизировать полномочия губернатора и правительства города по обеспечению соцвыплат. Помимо спасателей меры поддержки будут распространяться на мобилизованных во время "спецоперации", а также жителей ЛНР и ДНР, Украины, которые были вынуждены покинуть свое место жительства.

Поправку поддержали большинством голосов.

Депутат Михаил Амосов обратил внимание на то, что предварительные итоги референдумов в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях Украины уже подведены, поэтому, по всей видимости, нет необходимости их отдельно указывать в законе. Спикер Александр Бельский сказал о том, что на данный момент субъекты не включены в состав России, президент еще не принимал никаких решений.

Фото: Piter.tv