В Петербурге сформировали добровольческие батальоны "Кронштадт", "Нева" и "Павловск"

Как рассказал главный федеральный инспектор по Северо-Западу Павел Дашков, районные комиссариаты вместе с районными администрациями с июля провели "огромную работу".

В Петербурге сформировали батальоны "Кронштадт", "Нева" и "Павловск". Об этом пишет 22 сентября "Фонтанка".

Как рассказал главный федеральный инспектор по Северо-Западу Павел Дашков, районные комиссариаты вместе с районными администрациями с июля провели "огромную работу" по решению верховного главнокомандующего. Он отметил, что "задача выполнена в полном объеме, часть военкомов заслуживает поощрения. Но есть ряд сотрудников, по которым надо принимать кадровые решения, учитывая их полную профессиональную непригодность".

Фото: Piter.tv