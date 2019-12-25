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В Петербурге сформировали добровольческие батальоны "Кронштадт", "Нева" и "Павловск"
Сегодня, 20:14
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В Петербурге сформировали добровольческие батальоны "Кронштадт", "Нева" и "Павловск"

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Как рассказал главный федеральный инспектор по Северо-Западу Павел Дашков, районные комиссариаты вместе с районными администрациями с июля провели "огромную работу".

В Петербурге сформировали батальоны "Кронштадт", "Нева" и "Павловск". Об этом пишет 22 сентября "Фонтанка". 

Как рассказал главный федеральный инспектор по Северо-Западу Павел Дашков, районные комиссариаты вместе с районными администрациями с июля провели "огромную работу" по решению верховного главнокомандующего. Он отметил, что "задача выполнена в полном объеме, часть военкомов заслуживает поощрения. Но есть ряд сотрудников, по которым надо принимать кадровые решения, учитывая их полную профессиональную непригодность".

Фото: Piter.tv

Теги: батальоны, кроншталт, нева, павловск
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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