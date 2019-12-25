Путин разрешил называть роты и батальоны ВС РФ в честь погибших бойцов

Президент Владимир Путин утвердил указ о присвоении батальонам и ротам Вооружённых сил РФ почётных наименований, в честь защитников Отечества, отдавших жизнь при исполнении воинского долга. Документ опубликовали на портале официального опубликования правовых актов.
В соответствии с указом, который начал действовать с 12 октября, российские подразделения будут получать имена в честь выдающихся государственных и военных деятелей, а также погибших героев, чьи заслуги перед страной особенно значимы.
Полномочия по присвоению таких наименований предоставлены главе Минобороны и руководителям федеральных органов исполнительной власти. Они будут самостоятельно определят порядок этой процедуры.
Ранее Путин подчёркивал, что Россия гордится ветеранами специальной военной операции. По словам президента, находящиеся в зоне СВО военнослужащие не жалеют своих жизней.
Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)
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