Путин разрешил называть роты и батальоны ВС РФ в честь погибших бойцов

Почетные наименования будут присваивать глава оборонного ведомства.

Президент Владимир Путин утвердил указ о присвоении батальонам и ротам Вооружённых сил РФ почётных наименований, в честь защитников Отечества, отдавших жизнь при исполнении воинского долга. Документ опубликовали на портале официального опубликования правовых актов.

В соответствии с указом, который начал действовать с 12 октября, российские подразделения будут получать имена в честь выдающихся государственных и военных деятелей, а также погибших героев, чьи заслуги перед страной особенно значимы.

Полномочия по присвоению таких наименований предоставлены главе Минобороны и руководителям федеральных органов исполнительной власти. Они будут самостоятельно определят порядок этой процедуры.

Ранее Путин подчёркивал, что Россия гордится ветеранами специальной военной операции. По словам президента, находящиеся в зоне СВО военнослужащие не жалеют своих жизней.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)