Смольный направит более 250 млн рублей на выплаты пострадавшим от коронавируса медикам

Средства направят в пользу 842 врачей, которые заразились COVID-19 в 2022 году.

Дополнительные 252 млн рублей выделили в Петербурге для выплат медикам, водителям скорых и членам их семей, пострадавшим от коронавируса в ходе работы. Об этом сообщила пресс-служба Смольного со ссылкой на постановление, подписанное губернатором Александром Бегловым.

В общей сложности деньги получат 842 работников, которые заразились COVID-19 при контакте с пациентами. Каждый случай был предварительно рассмотрен комиссиями профильных учреждений.

Напомним, что в 2022 году на помощь пострадавшим от коронавируса 7608 медикам и шести родственникам погибших врачей было направлено 2 млрд 286 млн 200 тыс. рублей. Ещё 400 тыс. рублей получили 2 врача, получившие инвалидность после пережитого коронавируса.

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Фото: Piter.TV