Россиянам рассказали, стоит ли бояться нового пика коронавируса

По словам профессора МГУ Алексея Аграновского, осенний период распространения заболеваемости вполне закономерен.

Новый пик заболеваемости COVID-19 в РФ вряд ли будет сопровождаться большим количеством тяжёлых случаев. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский.

Специалист подчеркнул, что новых волн пандемии бояться точно не стоит. Прирост заболеваемости ожидаемо прогнозируется в осенний сезон, когда люди вернутся из отпусков и начнётся новый учебный год. Текущий рост по стране вызван именно лёгкими случаями, добавил он.

Все обращают внимание на цифры положительных тестов ПЦР. [Есть случаи, когда] у человека просто насморк от „омикрона" и он почти здоров. Такой рост будет, но надо обращать внимание на число тяжелых случаев и смертей, а их пика, скорее всего, не будет. Алексей Аграновский, доктор биологических наук, профессор МГУ

По словам Аграновского, коронавирус подчиняется всем законам аналогичных болезней и протекает волнами. Тот факт, что страшный недуг превращается в сезонное ОРВИ, медик назвал "хорошим признаком". Также он отметил, что в случае легкого течения болезни маловероятен постковидный синдром. Тем не менее, забывать о вакцинации и мерах предосторожности не стоит.



Напомним, за прошедшие сутки в Петербурге у 2,4 тыс. жителей обнаружили COVID-19.



Фото: Piter.TV