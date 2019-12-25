В Петербурге у 2,4 тыс. жителей обнаружили COVID-19

В ковидные стационары доставили 107 зараженных.

За последние 24 часа в Петербурге положительный ПЦР-тест на коронавирус получили 2,4 тыс. жителей. Об этом сообщили сегодня, 7 августа, в оперативном штабе.

Победить недуг смогли 1,1 тыс. больных. В ковидные стационары доставили 107 зараженных, у которых инфекция протекает в тяжелой форме. Ушли из жизни семь заболевших.

Известно, что в России в больницы привезли 1,5 тыс. зараженных COVID-19, что на 30% меньше, чем днем ранее.

Справку о выписке вручили 8,7 тыс. жителей страны. Ковид нашли у 20,3 россиян.

Ранее на Piter.tv: Беглов не исключил ввода ограничений в Петербурге из-за новой волны ковида.

Фото: Piter.tv