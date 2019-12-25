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Беглов не исключил ввода ограничений в Петербурге из-за новой волны ковида
Сегодня, 8:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Беглов не исключил ввода ограничений в Петербурге из-за новой волны ковида

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Беглов призвал петербуржцев вакцинироваться и ревакцинироваться, чтобы избежать возвращения масок и других строгих мер.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в своем традиционном радиообращении сказал, что новая волна коронавируса требует вакцинации и ревакцинации, чтобы избежать возвращения ограничений.

Градоначальник отметил, что в последнее время в Северной столице фиксируется рост заболеваемости COVID-19, это происходит после возвращения людей из отпусков. Коллективный иммунитет в Петербурге заметно сократился.

Беглов призвал петербуржцев вакцинироваться и ревакцинироваться, чтобы избежать возвращения масок и других строгих мер.

Жителям Ленобласти также порекомендовали не откладывать вакцинацию от коронавируса.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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