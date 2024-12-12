Вынесен приговор по уголовному делу в отношении украинской шпионки

Ольга Чернявская проведет в колонии общего режима 13 лет.

Запорожский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летней украинской гражданки Ольги Чернявской. Иностранка признана виновной по статье 276 УК РФ за шпионаж. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы генеральной прокуратуры страны. В надзорном ведомстве установили, что в период с февраля по декабрь 2022 года фигурантка расследования находилась на территории нового региона нашей страны. Там она собирала, а затем передавала посредством мессенджера своему сыну, проходящему службу в Вооруженных силах Украины, сведения о геолокациях. Особо злоумышленница выделял участки местности на картах, отображающих места дислокации личного состава ВС РФ, расположенных в городе Токмак.

Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военнослужащих. пресс-служба Генпрокуратуры РФ

Суд согласился с позицией государственного обвинителя. В результатессудебная инстанция приговорила Чернявскую к 13 годам лишения свободы. Наказание женщина будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

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Фото и видео: Telegram / Генпрокуратура России