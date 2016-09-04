Пассажир объяснил свое поведение.

Пьяный мужчина разбил створку турникета на станции метро "Зюзино" в Москве. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления прокуратуры. В пресс-службе надзорного ведомства уточнили, что 25-летний злоумышленник был остановлен сотрудниками службы безопасности в вестибюле, так как пытался зайти в подземку в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент пассажир резко побежал к турникетам, а после, действуя из хулиганских побуждений, разбил стеклянную створку. Теперь эти действия расцениваются по статье 214 УК РФ за вандализм.

Я забыл свой рюкзак, мне очень нужно было попасть на склад забытых вещей. фигурант расследования

Прокуратура держит на контроле расследование. Мужчина будет привлечен к уголовной ответственности, а также возмести причиненный материальный ущерб.

В Петербурге в колонию отправлен угрожавший продавцам зажигалкой, похожей на гранату.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы