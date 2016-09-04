В Петербурге в колонию отправлен угрожавший продавцам зажигалкой, похожей на гранату

Мужчина попытался обокрасть три магазина.

Прокуратура Кировского района Петербурга поддержала обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменяют ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу). Об этом рассказали 12 декабря в надзорном ведомстве.

Установлено, что вечером 6 апреля фигурант в торговом центре по адресу: бульвар Новаторов, 11к2, напал на продавца. Он требовал отдать выручку, угрожая сотруднице зажигалкой, внешне похожей на гранату. На тот момент в кассе было около 37 тыс. рублей. Когда мужчине отказали, он подошел к "островку" с парфюмерией и похитил флакон с духами.

Кроме того, злоумышленник пришел еще в один магазин, откуда попытался украсть джинсы. Однако продавец догнала его и вырвала из рук похищенное.

Виновному назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Ранее на Piter.TV: задержаны трое подростков, ограбивших табачный магазин на Кушелевской дороге.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга