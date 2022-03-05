Задержаны трое подростков, ограбивших табачный магазин на Кушелевской дороге

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Полицейские задержали подростков, подозреваемых в грабеже табачного магазина в Калининском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 9 декабря правоохранителям поступила информация от директора торговой точки по продаже табачных изделий и электронных сигарет, которая расположена в доме 1А по Кушелевской дороге, о грабеже. По словам мужчины, в магазин зашли трое неизвестных и похитили товар на сумму 13 тыс. рублей.

Подозреваемыми в совершении этого преступления оказались 17-летний житель Гатчинского района и двое учеников 8 и 9 классов одной из школ на Васильевском острове. Их задержали 10 декабря и доставили в следственные органы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Так, 17-летнему и 14-летнему подросткам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Фото: Piter.TV