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Задержаны трое подростков, ограбивших табачный магазин на Кушелевской дороге
Сегодня, 11:59
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Задержаны трое подростков, ограбивших табачный магазин на Кушелевской дороге

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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Полицейские задержали подростков, подозреваемых в грабеже табачного магазина в Калининском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 9 декабря правоохранителям поступила информация от директора торговой точки по продаже табачных изделий и электронных сигарет, которая расположена в доме 1А по Кушелевской дороге, о грабеже. По словам мужчины, в магазин зашли трое неизвестных и похитили товар на сумму 13 тыс. рублей. 

Подозреваемыми в совершении этого преступления оказались 17-летний житель Гатчинского района и двое учеников 8 и 9 классов одной из школ на Васильевском острове. Их задержали 10 декабря и доставили в следственные органы. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Так, 17-летнему и 14-летнему подросткам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Ранее на Piter.TV: квартиру предпринимательницы в Приморском районе ограбили на 11 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: грабеж, кушелевская дорога
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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