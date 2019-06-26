Вин Дизель показал видео со съемок фильма "Форсаж 9"

Девятую часть франшизы снимают в Великобритании.

Американский актер Вин Дизель поделился в своем Instagram видео со съемок фильма "Форсаж 9". Девятую часть франшизы снимают в Великобритании.

"Ух ты! Даже не верится. Мы только что завершили первый съемочный день. Спасибо студии Universal и команде и, самое главное, зрителям, которые с нетерпением ждут продолжения франшизы", — сказал Вин Дизель в ролике.

В девятой части "Форсажа" актер вновь сыграет гонщика Доминика Торетто, а Мишель Родригес — его жену Летти Ортис, которая тоже разбирается в автомобилях.

Режиссером нового "Форсажа" вновь стал Джастин Лин. Ранее он снял четыре части франшизы. Премьера фильма запланирована на 2020 год.

Ранее мы писали, что Дэнни Бойл хочет снять продолжение "28 дней спустя".

Видео: Instagram / vindiesel