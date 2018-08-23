Дэнни Бойл хочет снять продолжение "28 дней спустя"

Над третьей частью он трудится вместе со сценаристом первой картины Алексом Гарлендом.

Лауреат премии "Оскар" Дэнни Бойл работает над продолжением своего фильма "28 дней спустя" (2002). Об этом кинематографист рассказал в интервью The Independent.

По словам Бойла над третьей частью он трудится вместе со сценаристом первой картины Алексом Гарлендом. Пока тот занимается съемкой своих собственных проектов, работа над триквелом находится в "висячем положении", однако режиссер надеется, что съемки все-таки начнутся.

Первый фильм "28 дней спустя", снятый Бойлом и вышедший в 2002 году, рассказывал о зомби-апокалипсисе, случившемся из-за опасного вируса. Главный герой в исполнении Киллиана Мёрфи сразу после комы и вынужден понять, как выжить и не стать жертвой зараженных. Картина собрала в прокате 82 млн долларов при бюджете в 8 млн, а через пять лет свет увидел сиквел "28 недель спустя".

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Фото: скриншот из фильма "28 дней спустя"