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Режиссер нового фильма об агенте 007 отказался от съемок из-за России
Сегодня, 17:42
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Alena_Zinovieva
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Режиссер нового фильма об агенте 007 отказался от съемок из-за России

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Продюсеры киноленты считают, что русский злодей подчеркивает политическую напряженность между США и РФ.

Режиссер нового фильма об агенте 007 Дэнни Бойл отказался от съемок из-за творческих разногласий с продюсерами киноленты. По сценарию в "Джеймсе Бонде" должен был появиться русский злодей. По мнению специалистов, постановщик хочет подчеркнуть тему политической напряженности между США и РФ. Об этом сообщает The Telegraph.

По другой версии разногласия могли возникнуть из-за польского актера Томаша Кота, которого Бойл хотел снять в роли главного антагониста агента 007. Также ходят слухи, что режиссер поругался с самим Бондом (Дэниелом Крэйгом).

Ранее мы писали, что агент 007 впервые за 20 лет столкнется с русским противником.

Фото: Instagram / danielcraigofficialfans

Теги: агент 007 , джеймс бонд , дэнни бойл
Категории: Лента новостей Мировые новости Культура Кино

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