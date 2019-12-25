Вильфанд рассказал об аномально теплой погоде в азиатской части РФ

В Гидрометцентре рассказали о том, почему в регионе будет теплее, чем обычно.

Роман Вильфанд рассказал об аномально теплой погоде в азиатской части России. Научный руководитель Гидрометцентра России рассказал "РИА Новостям" о том, что аномальная температура в регионе превысит многолетние значения на 20-25 градусов по Цельсию.

А куда же денется Атлантический воздух? Он будет огибать по северу Европейской части России этот антициклон и дальше по северному побережью Азиатской части проникать в Красноярский край и на север Западной Сибири и в Якутию Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России

Эксперт рассказал, что сейчас теплый атлантический воздух препятствует проникновению холодных масс, идущих с северных морей в данный регион. Обычно этого не происходит, поэтому в азиатской части России прохладно зимой.

Синоптики: нынешняя зима в Петербурге будет немного холоднее.

Фото: Piter.tv

