В Гидрометцентре заявили о приходе теплых воздушных масс.

Роман Вильфанд спрогнозировал температуру выше нормы в европейской части России. Об этом научный руководитель Гидрометцентра РФ сообщил журналистам "РИА Новостей". Эксперт заметил, что тепло в регион принесут атлантические воздушные массы. В умеренных широтах специалист считает, что превышение нормы составит 2-3 градуса, а на азиатских территориях - 12-15 градусов.

К середине следующей недели уже вся территория страны будет под воздействием Атлантических воздушных масс. На европейской территории страны температура будет около и выше нормы. На юге — около нормы Роман Вильфанд, представитель Гидрометцентра России

Напомним, что ранее синоптики прогнозировали аномальный холод на юге европейской части России. Она связывали приход низких температур с затоком холодного воздуха, идущего из Средней Азии. Теплые воздушные массы при этом должны были поступать на северо-запад региона.

В Гидрометцентре рассказали о погоде предстоящей зимой.

Фото: Piter.tv