Гидрометцентр предупредил о резком и затяжном похолодании

Людмила Паршина рассказала о погоде на следующую неделю в Москве.

Гидрометцентр России предупредил о резком и затяжном похолодании. Об этом журналистам "Российской газеты" сообщила заведующая лабораторией ведомства Людмила Паршина. Чиновница отметила, что текущие выходные для Москвы станут последними теплыми днями. После них температура воздуха упадет на 5-7 градусов по Цельсию.

В понедельник и днем уже довольно прохладно — не выше плюс одного-трех градусов. Ветер северо-западный, до 11 метров в секунду. Давление начнет расти, и осадки прекратятся. Будет хоть и прохладно, но сухо Людмила Паршина, эксперт Гидрометцентра России

Синоптик добавила, что такая температура укладывается в климатическую норму. Похолодание может показаться резким россиянам потому, что они успели "избаловаться" осенним теплом. По данным Паршиной, 14 и 15 октября возможны осадки и гололед.

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Фото: Piter.tv