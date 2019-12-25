Вильфанд рассказал, какой будет предстоящая зима в России

В целом погода будет волнообразной, но более холодной, чем предыдущая.

В России спрогнозирована более холодная зима, чем предыдущая.

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра, рассказал РИА Новости о погоде на предстоящую зиму. Главный синоптик сообщил, что предстоящая зима будет отличаться волнообразностью. В целом температурный режим будет выше нормы, но отклонения будут меньше, чем прошлой зимой.

Прошлая зима была аномально теплой из-за Атлантического влияния, в этом году подобного не прогнозируется. Поэтому нынешняя зима будет холоднее предыдущей.

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