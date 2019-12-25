Атмосферный фронт принес в Петербург облачную погоду без осадков

Температура воздуха сегодня поднимется до +4…+6 градусов.

В понедельник, 2 ноября, на погоду в Петербурге окажет влияние приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. Его стараниями в городе ожидается преимущественно облачная погода, обойдется без осадков. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха в этот день поднимется до +4…+6 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока, юга со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее мы писали, что из-за тумана в Ленобласти объявлено штормовое предупреждение.

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