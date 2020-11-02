Из-за тумана в Ленобласти объявлено штормовое предупреждение

Туман накрыл Ленобласть еще вечером 1 ноября.

Вечером в воскресенье, 1 ноября, Ленобласть окутал густой туман. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по региону, местами видимость из-за тумана составляла всего 500 метров и менее.

Туман был всю ночь и захватил утро, поэтому спасатели рекомендовали водителям соблюдать осторожность, держать дистанцию и скоростной режим. При движении во время тумана нельзя включать дальние фары, а только фары ближнего света или противотуманные фары.

О своей безопасности необходимо позаботиться и пешеходам. Им стоит обозначить себя светоотражающими элементами.

Видео: Piter.tv