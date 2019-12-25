В Гидрометцентре рассказали о погоде предстоящей зимой

Зима будет несколько холоднее предыдущей.

Экстремально теплой зимы, как в прошлом году, жителям европейской части России ждать не стоит. Об этом "Парламентской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Вильфанд отметил, что почти на всей территории страны температура будет около нормы. Что касается снега, то его можно ждать не раньше, чем в конце второй декады ноября.

Синоптик поведал, что зима хоть и будет холоднее предыдущей, но в целом не холодной.

Также синоптики прогнозируют Петербургу вторую бесснежную зиму подряд.

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