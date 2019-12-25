Синоптики: нынешняя зима в Петербурге будет немного холоднее

Предстоящая зима все равно будет теплой.

Помня прошлогоднюю зиму, многие петербуржцы надеются, что нынешняя зима будет холодной и снежной. Синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС" рассказали, чего ожидать.

По словам специалистов, предстоящая будет теплой, но все же холоднее предыдущей. Средняя температура в декабре, феврале и марте будет выше нормы, а в январе – близка к норме.

Для сведения сообщаем, что зима 2019–2020 годов была самой теплой за всю историю регулярных наблюдений за погодой (с 1881 года) уточнили синоптики

Однако более точные прогнозы можно делать максимум на месяц вперед.

Ранее мы писали, что Вильфанд спрогнозировал температуру выше нормы в европейской части России.

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