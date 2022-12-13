Вылетевший из Петербурга в Махачкалу самолет экстренно приземлился в Волгограде

Отправившийся из Петербурга в Махачкалу самолет экстренно совершил посадку в аэропорту Волгограда. Причиной тому стал пассажир, который почувствовал ухудшение состояния здоровья во время перелета. Об этом сообщили на портале 78.ru со ссылкой на авиакомпанию "Россия".
По дороге в Махачкалу 88-летней пенсионерке стало плохо. Женщину забрали на карете скорой помощи. Добавим, что пожилая пассажирка летела в Дагестан не одна. Вместе с ней рейс покинул ее сопровождающий.
Экстренная посадка прошла успешно. Задержка по прибытию составила менее полутора часов.
Ранее на Piter.tv: американский бомбардировщик, способный нести ядерное оружие, 11 марта совершил маневр около Петербурга.
Фото: Piter.tv
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