Вылетевший из Петербурга в Махачкалу самолет экстренно приземлился в Волгограде

88-летней пенсионерке стало плохо во время перелета.

Отправившийся из Петербурга в Махачкалу самолет экстренно совершил посадку в аэропорту Волгограда. Причиной тому стал пассажир, который почувствовал ухудшение состояния здоровья во время перелета. Об этом сообщили на портале 78.ru со ссылкой на авиакомпанию "Россия".

По дороге в Махачкалу 88-летней пенсионерке стало плохо. Женщину забрали на карете скорой помощи. Добавим, что пожилая пассажирка летела в Дагестан не одна. Вместе с ней рейс покинул ее сопровождающий.

Экстренная посадка прошла успешно. Задержка по прибытию составила менее полутора часов.

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Фото: Piter.tv