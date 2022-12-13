Американский бомбардировщик, способный нести ядерное оружие, 11 марта совершил маневр около Петербурга

Выяснилось, что самолет проходил учения вблизи Северной столицы.

Накануне, 11 марта, бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress заметили в районе острова Гогланд, который находится в километрах от Петербурга. Об этом сообщили данные портала FlightRadar24.

Совершив маневр, самолет резко развернулся и направился в сторону Прибалтики. Выяснилось, что бомбардировщик проходил учения вблизи Северной столицы.

Позже министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что воздушное судно сопровождали польские истребители. По словам Блащака, это стало "важным элементом учений по оперативной совместимости".

Ранее на Piter.tv: пассажирам рейса Петербург – Калининград пришлось более трех часов ждать вылета на взлетной полосе.

Фото: Телеграм / Лента дня