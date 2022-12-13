Пассажирам рейса Петербург – Калининград пришлось более трех часов ждать вылета на взлетной полосе

Пассажиры отметили, что в самолете было очень душно, вентиляция не работала.

Пассажирам самолета, который должен был лететь из Петербурга в Калининград, пришлось три часа ждать вылета на взлетной полосе. В соцсетях люди пожаловались на авиакомпанию "Победа".

Борт должен был отправиться в путь в 18:55. Но в 22:00 самолет все еще находился в Пулково. Выяснилось, что рейс задержался из-за замерзших двигателей, на ситуацию повлияли температурные условия и снегопад.

Пассажиры отметили, что в самолете было очень душно, вентиляция не работала. Пилот старался подбодрить аудиторию.

Вылет состоялся уже за полночь. Судно благополучно приземлилось в пункте назначения.

Ранее на Piter.tv: женщина забрала с трёх петербургских кладбищ 25 кг наркотиков и везла их на такси в Новосибирск.

Фото: Piter.tv