Женщина забрала с трёх петербургских кладбищ 25 кг наркотиков и везла их на такси в Новосибирск

Инспекторы ДПС остановили автомобиль Renault Fluence. Водитель сообщил, что работает таксистом и выполняет заказ Москва-Новосибирск-Москва.

Дилера с 25 килограммами наркотиков, забранных из тайников на кладбищах Петербурга, задержали в такси по пути из Москвы в Новосибирск. Об этом сообщили в Управлении МВД России по Тюменской области.

Инспекторы ДПС остановили автомобиль Renault Fluence на 40 км автодороги "Тюмень-Омск". Водитель сообщил, что работает таксистом и выполняет заказ Москва-Новосибирск-Москва. Инспекторы обратили внимание на пассажирку, которая стала изрядно нервничать в присутствии правоохранителей. Было решено осмотреть автомобиль.

В присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили в салоне и багажнике иномарки четыре сумки, в которых находилось 50 вакуумных свертков разной массы с веществом белого цвета.

Задержанная 56-летняя женщина призналась, что с января занимается распространением крупных партий наркотических веществ. На этот раз она забрала сумки с наркотиками, спрятанные на трех кладбищах в Петербурге и планировала довезти их до Новосибирска. Личный автомобиль женщины сломался, поэтому ей пришлось воспользоваться услугами такси. По словам гражданки, она планировала получить 200 тысяч рублей.

Экспертиза показала, что в свертках находился наркотик N-метилэмефедрон общей массой около 25 килограммов. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Ранее 9 килограммов травы гармалы задержали таможенники в Пулково.

Видео: Управление МВД России по Тюменской области