В Петербурге две старшеклассницы отравились наркотиками

По обоим фактам проводится проверка.

Две несовершеннолетние петербурженки отравились наркотиками 16 апреля, стало известно Piter.tv.

Утром 16 апреля в детскую больницу из квартиры в Купчино была доставлена 16-летняя девушка. Её госпитализировали с острым отравлением неизвестным психотропным веществом. Пациентка сообщила, что наркотическое вещество нашла у дома по месту жительства. Пострадавшая находится в тяжёлом состоянии.

Спустя три часа в ту же больницу привезли 17-летнюю одиннадцатиклассницу с отравлением синтетическими наркотиками, также в тяжёлом состоянии. Девушку забрали от дома по проспекту Ветеранов. Со слов девушки, неизвестное наркотическое вещество она употребила ночью, а где взяла – не помнит.

По обоим фактам проводится проверка.

В конце марта двух подростков нашли без сознания на детской площадке на Промышленной улице.

Фото: Piter.tv