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Двух подростков нашли без сознания на детской площадке на Промышленной улице
Сегодня, 9:29
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Двух подростков нашли без сознания на детской площадке на Промышленной улице

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Их доставили в детскую больницу с отравлением психотропным средством.

Школьников нашли без сознания на детской площадке у  дома по Промышленной улице. Предварительно, они отравились психотропными веществами, стало известно Piter.tv.

Утром 28 марта 16-летнего девятиклассника и 15-летнюю восьмиклассницу нашли без сознания на детской площадке. Их доставили в детскую больницу с отравлением психотропным средством.

По предварительным данным, молодые люди гуляли ночью, на детской площадке они распивали пиво, после чего парень угостил девушку каким-то жидким веществом и принял его сам. После этого они оба потеряли сознание.

Юноша состоит на учете в полиции. Девочка воспитывается в благополучной семье, на учетах не состоит.

Ранее петербурженка пыталась отправить в детском конструкторе ампулы с психотропным веществом.

Фото: Piter.tv

Теги: детская площадка, промышленная улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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