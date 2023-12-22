Двух подростков нашли без сознания на детской площадке на Промышленной улице

Их доставили в детскую больницу с отравлением психотропным средством.

Школьников нашли без сознания на детской площадке у дома по Промышленной улице. Предварительно, они отравились психотропными веществами, стало известно Piter.tv.

Утром 28 марта 16-летнего девятиклассника и 15-летнюю восьмиклассницу нашли без сознания на детской площадке. Их доставили в детскую больницу с отравлением психотропным средством.

По предварительным данным, молодые люди гуляли ночью, на детской площадке они распивали пиво, после чего парень угостил девушку каким-то жидким веществом и принял его сам. После этого они оба потеряли сознание.

Юноша состоит на учете в полиции. Девочка воспитывается в благополучной семье, на учетах не состоит.

Ранее петербурженка пыталась отправить в детском конструкторе ампулы с психотропным веществом.

Фото: Piter.tv