Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Вылетевший из Новосибирска в Иркутск самолёт вернулся из-за неисправности. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах. В пресс-службе аэропорта Толмачево подтвердили сведения о возвращении рейса и замены самолета для пассажиров.

Рейс S7 из Новосибирска в Иркутск вернулся в аэропорт вылета после взлета в связи с неполадками с одним из двигателей. источник ТАСС

Согласно информации с онлайн-табло в аэропорту, рейс совершен в соответствии с графиком. Он приземлился в пункте назначения в 08:04 утра по местному времени (03:04 по московскому времени). В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что пострадавших нет. На борту возвращенного лайнера находились 154 пассажира и шестеро членов экипажа.

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Фото: Piter.tv