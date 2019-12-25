СК предъявил обвинение еще двум бизнесменам в даче взяток главе Минздрава Алтая

Подозреваются предприниматели из Барнаула и Новокузнецка.

Следственный комитет предъявил обвинение еще двум бизнесменам в даче взяток министру здравоохранения Алтая Сергею Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчекову.. Об этом сообщили представители регионального Следственного комитета. По данным ведомства, речь идет о предпринимателях из Барнаула и Новокузнецка. Фигуранты расследования могли передать чиновника не менее 3,2 млн рублей.

65-летнему жителю Барнаула и 39-летнему жителю Новокузнецка предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу лично, совершенная в особо крупном размере") и п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу, совершенная в крупном размере"). пресс-служба СК РФ по региону

Напомним, что уголовные дела о взяточничестве против чиновников возбуждены на прошлой неделе. Ранее следователи уже задержали двух бизнесменов, одним из которых оказался гражданин Казахстана. Предположительно, фигуранты передали через помощника Коваленко министру 13 млн рублей, чтобы беспрепятственно заключить госконтракты на покупку СИЗ.

Сейчас СК полагает, что с июля по декабрь 2020 года глава частной компании из Барнаула в Горно-Алтайске передал деньги министру и его помощнику в размере 2,6 млн рублей за их покровительство. Чиновники могли способствовать в победе компании в электронных аукционах на поставку медицинского оборудования для комплектации республиканской больницы. Также с марта по декабрь 2020 года бизнесмен из Новосибирска могла дать взятку в 620 тысяч рублей, чтобы заключить прямые госконтракты на поставку средств индивидуальной защиты в республику.

В туалете у главы алтайского минздрава нашли почти 6 млн рублей.

Фото: Следственный комитет России