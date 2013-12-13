Следователи ходатайствовали об аресте подозреваемых.

В Республике Алтай министр здравоохранения и его помощник заключены под стражу. Об этом сообщается на официальном YouTube-канале Следственного комитета России. По данным надзорного ведомства, мера пресечения избрана подозреваемым Сергею Коваленко и Рустаму Туюнчекову. Им предъявлено обвинение по пунктам "а", "в" части 5 статьи 290 УК РФ, а также части 6 статьи 290 УК РФ.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается. сообщение СК РФ по региону

Следствие полагает, что с марта прошлого года по февраль 2021 года фигуранты дела действовали в составе преступной организованной группы и пользовались служебным положением. Они якобы получали от коммерческих предприятий взятки (в крупном и особо крупном размерах) на общую сумму в 4,6 млн рублей. За эти деньги чиновники обещали содействовать при заключении и выполнении госконтрактов.

СК назвал причину задержания министра здравоохранения Республики Алтай.

Фото и видео: YouTube/Следственный комитет России