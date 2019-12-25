СМИ: Сергея Коваленко могут подозревать во взяточничестве.

Источник: задержан министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко. Об этом сообщили журналисты ТАСС и "РИА Новостей" со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Да, Коваленко задержан. В связи с чем - сейчас уточняется. источник агентства ТАСС

По данным "РИА Новостей", чиновник пойман силовыми структурами из-за подозрений в коррупции. Предположительно, ему была передана взятка. В настоящее время Коваленко находится в следственном управлении, ведется разбирательство. Напомним, что Сергей Коваленко был назначен министром здравоохранения Алтая в ноябре 2019 года. Ранее он трудился на нескольких должностях в ЦРБ и администрации района, после - был заместителем главы Минздрава Алтая.

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Фото: Piter.tv, Telegram/LifeShot