На Алтае трое медиков заболели коронавирусом, после прививки

Главный эпидемиолог Алтайского края сообщила, что во время прививки данные медицинские работники находились в инкубационном периоде.

На Алтае 3 медицинских работника заболели коронавирусом, несмотря на прививку.

Издание amic.ru со ссылкой на Главного эпидемиолога Алтайского края Ирину Переладову сообщает, что трое из привитых 42 медицинских работников заболели коронавирусом. С сентября в регионе стали прививать медработников вакциной "Спутник V". И сама эпидемиолог поставила такую прививку.

Но среди всех привитых 3 человека заболели. По словам Переладовой, все медики за сутки до получения вакцины сдали анализы на коронавирус и антитела. Все, у кого были отрицательные результаты, были привиты.

Ирина Переладова заявляет, что эти трое заболевших заразились в период с момента анализа до момента вакцинации. А во время прививки были в инкубационном периоде. Сейчас эти люди полностью выздоровели. Если у них не выработался достаточный иммунитет, им поставят вторую прививку.

Ирина Переладова уточнила, что тестирование перед вакцинацией не является обязательным.

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