СК назвал причину задержания министра здравоохранения Республики Алтай

Сергей Коваленко и его помощник обвиняются во взяточничестве.

Следственный комитет по региону назвал причину задержания министра здравоохранения Республики Алтай. По данным надзорного ведомства, Сергей Коваленко является фигурантом нескольких уголовных дел, касающихся взяточничества. В управлении уточнили, что речь идет о коррупции на общую сумму в 4,6 млн рублей.

Возбуждено несколько уголовных дел в отношении министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктами. "а", "в" части 5 статьи 290 УК РФ, а также двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ. сообщение СК РФ по региону

Следователи полагают, что Коваленко и Туюнчеков неоднократно получали от руководства трех частных компаний взятки.

Суд приговорил экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова к 13 годам колонии.

Фото: Telegram/LifeShot