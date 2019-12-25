Чиновник признан виновным во взяточничестве, злоупотреблении полномочиями и хранении боеприпасов.

Нижегородский районный суд приговорил экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова к 13 годам колонии строгого режима. Мужчина признан виновным в получении взятки, а также злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном хранении боеприпасов.

Окончательно назначить Маркелову наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 235 млн 280 тысяч рублей. судья

По версии следственных органов, фигурант расследования в тот момент, когда занимал должность губернатора региона, получил через доверенное лицо (Наталью Кожанову) более 235 тысяч рублей. Деньги передал учредитель завода "Акашевская" Николай Криваш. Взамен чиновник пообещал бизнесмену покровительство и государственную поддержку.

Напомним, что Леонид Маркелов возглавлял Марий Эл с 2001 по 2017 год. Его задержала полиция в апреле 2017 года. Судебный процесс над экс-главой региона велся с апреля 2019 года.

Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл и его соответчиков.

Фото: Piter.tv