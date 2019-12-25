Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл и его соответчиков

Ленинский суд Ульяновска изъял имущество экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова и его соответчиков по иску Генеральной прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.
Правоохранительные органы изъяли имущества на сумму 374,8 млн рублей. Сообщается, что имущество приобретено коррупционным путём. Это объекты недвижимости, транспортные средства и деньги.
Следствие заявляет, что Маркелов получил взятку через доверенное лицо размером 235 миллионов рублей.
Ранее в Петербурге возбудили дело против сотрудника УФСИН, потребовавшего взятку от осужденного.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все