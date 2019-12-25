Деньги были упакованы в полимерный пакет.

В туалете у главы алтайского минздрава нашли почти 6 млн рублей. Об этом сообщили источник "РИА Новостей" из силовых структур. Эксперт заявил, что оперативники обнаружили заначку во время обыска. Деньги в размере 5, млн рублей находились под досками уличного туалета Сергея Коваленко. Они были спрятаны в разноцветном полимерном пакете.

Обыск проходил в среду в микрорайоне с частными особняками "Березовая роща" в Майме, на участке Коваленко. Правоохранители осматривали надворные постройки, в одной части которых находится помещение для хранения инвентаря, на другой — туалет. источник агентства

Напомним, что суд арестовал по ходатайству следствия Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова. Их подозревают в получении взяток за покровительство при заключении с фирмами-подрядчиками государственных контрактов.

В Республике Алтай министр здравоохранения и его помощник заключены под стражу.

Фото: YouTube/Следственный комитет России