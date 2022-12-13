Выходящие из Мариуполя суда будут загружать зерном, заявил Пушилин

В ДНР рассказали о том, что корабли смогут транспортировать стройматериалы и сельхозпродукцию.

Корабли, выходящие из морского порта в городе Мариуполе после отгрузки строительных материалов, будут загружаться зерном на обратный путь. Соответствующее заявление в рамках выступления в эфире проекта "Соловьев Live" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики.

Порт в Мариуполе сейчас уже показывает совершенно другую динамику, мы видим буквально еженедельное увеличение количества по подвозу стройматериалов, но этого мало. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Эксперт добавил, что местные власти провели правительственное совещание с российским министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым, который посетил Мариуполь. Стороны обсудили вопрос транспортировки сельскохозяйственной продукции. Денис Пушилин добавил, что для региона важен вопрос отправки зерна не только из ДНР, но и из соседних территорий.

Важно увязать, непосредственно суда, которые поставляют нам в республику стройматериалы, обратно чтобы они не шли пустыми, они будут загружаться зерном. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин заявил об улучшении позиций на Авдеевском направлении.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live