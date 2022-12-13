Пушилин заявил об улучшении позиций на Авдеевском направлении

Врио главы ДНР рассказал о ситуации на СВО.

Позиции российских боевых подразделений улучшились на авдеевском направлении проведения специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление в рамках интервью журналисту Владимиру Соловьеву для проекта "Соловьев Live" сделал временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Ребята работают, работают активно на авдеевском направлении, там есть у нескольких подразделений, которые заходят с разных сторон, успехи и улучшение позиций. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Напомним, что Авдеевка представляет из себя хорошо укрепленный населенный пункт на территории ДНР. Сейчас этот населенный пункт находится под контролем киевского режима на донецком направлении. Оттуда ВСУ устраивают обстрелы мирных районов города Донецка. Авдеевка считается одним из основных укрепленных районов противника по донецкому направлению СВО. Однако местные власти и военнослужащие неоднократно заявляли, что город близок к окружению силами России.

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Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live