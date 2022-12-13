Супруга Порошенко оказалась главным акционером винного завода в Артемовске

Такой информацией с журналистом Владимиром Соловьевым поделился врио главы ДНР Денис Пушилин.

Супруга бывшего украинского президента Петра Порошенко Марина оказалась акционером завода игристых вин в городе Артемовске (украинское дореволюционное название — Бахмут). Соответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев Live" рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Для меня было удивлением, ребята нашли документы. Завод шампанских вин в Артемовске: там является основным учредителем, акционером жена Порошенко. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Напомним, что винный завод в Артемовске до начала эскалации регионального конфликта был самым крупным в европейском регионе. На данном предприятии трудилось около полутысячи сотрудников, а продукция экспортировалась более чем в 20 государств мира.

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Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live