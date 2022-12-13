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Российские силы заняли шиноремонтный завод в Марьинке

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Врио главы ДНР рассказал о ситуации на СВО.

Российские Вооруженные силы смогли существенно улучшить боевые позиции на марьинском и горловском (майорском) направлениях в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев Live" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин. Чиновник дал интервью журналисту Владимиру Соловьеву. Эксперт пояснил, что бойцы двигаются вперед ценой больших усилий.

У ребят здесь все динамично. Шиноремонтный завод - это не такое большое предприятие, но опорник противника там был выстроен достаточно серьезный - он доставил очень много неприятностей нашим подразделениям. Но сейчас он уже находится под нашим контролем.

Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин: освобождение Марьинки затягивается, так как ВСУ постоянно подтягивают резервы.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

Теги: денис пушилин, днр, марьинка, соловьёв live
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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