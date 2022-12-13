Пушилин: освобождение Марьинки затягивается, так как ВСУ постоянно подтягивают резервы

Врио главы ДНР рассказал о ситуации на СВО.

Освобождение города Марьинки в рамках проведения специальной военной операции России на Украине затягивается из-за того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) постоянно подтягивают резервы. Соответствующей информацией в эфире телеканала "Россия-24" поделился временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин. Чиновник отметил, что Марьинка расположена в западном направлении от Донецка.

В Марьинке ситуация сейчас развивается достаточно динамично, затянувшееся освобождение Марьинки вполне объясняется тем количеством резервов, которые бросались и продолжают бросаться со стороны украинского режима. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин заявил, что более 75% территории Артемовска находится под контролем российских сил.

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