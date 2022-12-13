Пушилин заявил, что более 75% территории Артемовска находится под контролем российских сил

Врио главы ДНР рассказал о ситуации на СВО.

Российские Вооруженные силы контролируют более 75% территории города Артемовска (украинское название - Бахмут). Соответствующей информацией с журналистами в эфире телеканала "Россия-24" поделился временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Сейчас я абсолютно точно могу заявлять о том, что более 75% города находится под контролем наших подразделений. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Денис Пушилин подчеркнул, что на текущий момент рано говорить о полном освобождении Артемовска, так как там все еще идут ожесточенные бои. Речь идет о западной части города. Однако врио главы ДНР уточнил, что у представителей российской частной военной компании "Вагнер" получилось водрузить на здание местной администрации Артемовска национальный флаг, что является формальный признаком контроля над территорией.

Пушилин сообщил о своей поездке в Артемовск.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live