Пушилин сообщил о своей поездке в Артемовск

Врио главы ДНр посетил город, который освобождается от ВСУ силами ЧВК "Вагнер".

Временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин в собственном Telegram-канале сообщил жителям региона о своей рабочей поездке в город Артемовск (украинское название - Бахмут). Российский чиновник также анонсировал подробности хода освобождения данного населенного пункта.

Вот он наш Артемовск, освобождается "вагнерами"... Это маленький анонс, более подробное видео чуть позже ждите на канале. Наши подразделения продолжают освобождать русские земли. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин сообщил, что новый водовод для снабжения ДНР уже заполняется водой.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.