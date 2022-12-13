Пушилин сообщил, что новый водовод для снабжения ДНР уже заполняется водой

Он отметил, что решение о строительстве водовода из Дона спасает республику.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что новый водовод для снабжения региона уже заполняется водой. Об этом он заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, вопрос снабжения жителей ДНР водой является одним из главным. Пушилин отметил, что решение о строительстве водовода из Дона спасает республику. Он добавил, что резервный водопровод "практически выпит".

Сейчас идет наполнение системы, идут пусконаладочные работы. Делается все в рекордные сроки. То, что в советское время затягивалось на годы, делается в считанные месяцы. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Ранее Пушилин заявил, что в ДНР усилили систему ПВО.

Видео: kremlin.ru