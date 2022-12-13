Пушилин сообщил, что новый водовод для снабжения ДНР уже заполняется водой

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что новый водовод для снабжения региона уже заполняется водой. Об этом он заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
По его словам, вопрос снабжения жителей ДНР водой является одним из главным. Пушилин отметил, что решение о строительстве водовода из Дона спасает республику. Он добавил, что резервный водопровод "практически выпит".
Сейчас идет наполнение системы, идут пусконаладочные работы. Делается все в рекордные сроки. То, что в советское время затягивалось на годы, делается в считанные месяцы.
Денис Пушилин, врио главы ДНР
Ранее Пушилин заявил, что в ДНР усилили систему ПВО.
Видео: kremlin.ru
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