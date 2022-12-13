Пушилин заявил, что в ДНР усилили систему ПВО

По его словам, в повестке сейчас основной вопрос связан с обстрелами ДНР.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в регионе усилили систему ПВО. Об этом он сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Пушилина, в повестке сейчас основной вопрос связан с обстрелами ДНР. Он напомнил главе государства, что на последней встрече обсуждал с ним этот вопрос. Также Пушилин напомнил Путину, что обращался по поводу усиления работы систем ПВО и контрбатарейной борьбы.

Это было сделано. Обстрелы уменьшились. По той статистике, которая у нас есть, примерно в два раза. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Ранее Путин назвал задачей военных, чтобы вообще не было обстрелов Донбасса.

Видео: kremlin.ru