Пушилин заявил, что в ДНР усилили систему ПВО

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в регионе усилили систему ПВО. Об этом он сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам Пушилина, в повестке сейчас основной вопрос связан с обстрелами ДНР. Он напомнил главе государства, что на последней встрече обсуждал с ним этот вопрос. Также Пушилин напомнил Путину, что обращался по поводу усиления работы систем ПВО и контрбатарейной борьбы.
Это было сделано. Обстрелы уменьшились. По той статистике, которая у нас есть, примерно в два раза.
Денис Пушилин, врио главы ДНР
Ранее Путин назвал задачей военных, чтобы вообще не было обстрелов Донбасса.
Видео: kremlin.ru
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