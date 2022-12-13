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Пушилин заявил, что в ДНР усилили систему ПВО

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По его словам, в повестке сейчас основной вопрос связан с обстрелами ДНР.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в регионе усилили систему ПВО. Об этом он сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Пушилина, в повестке сейчас основной вопрос связан с обстрелами ДНР. Он напомнил главе государства, что на последней встрече обсуждал с ним этот вопрос. Также Пушилин напомнил Путину, что обращался по поводу усиления работы систем ПВО и контрбатарейной борьбы.

Это было сделано. Обстрелы уменьшились. По той статистике, которая у нас есть, примерно в два раза.

Денис Пушилин, врио главы ДНР

Ранее Путин назвал задачей военных, чтобы вообще не было обстрелов Донбасса.

Видео: kremlin.ru

Теги: денис пушилин, днр, система пво
Категории: Лента новостей, Новости России,

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adoralis anarafyn
Сегодня 14:48

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