Путин назвал задачей военных, чтобы вообще не было обстрелов Донбасса

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что задачей для всех вооруженных формирований РФ, добровольцев, мобилизованных граждан и министерства по обороны РФ - прекращение обстрелов Донбасса со стороны противника из Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках рабочей встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Донецкой народной республики Денисом Пушилиным сделал глава государства в Москве. Гость из ДНР уточнил, что на повестке дя стоит этот вопрос.
Задача всех наших военных формирований, Минобороны, добровольцев - всех, сделать так, чтобы вообще не было обстрелов. Если сократились уже, надо к этому постепенно идти
Владимир Путин, президент России
Пушилин сообщил, что российские силы практически полностью зачистили промзону в Артемовске.
Фото и видео: Telegram / Kremlin.ru
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