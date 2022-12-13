Путин назвал задачей военных, чтобы вообще не было обстрелов Донбасса

Глава России принял в Москве врио главы ДНР Дениса Пушилина.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что задачей для всех вооруженных формирований РФ, добровольцев, мобилизованных граждан и министерства по обороны РФ - прекращение обстрелов Донбасса со стороны противника из Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках рабочей встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Донецкой народной республики Денисом Пушилиным сделал глава государства в Москве. Гость из ДНР уточнил, что на повестке дя стоит этот вопрос.

Задача всех наших военных формирований, Минобороны, добровольцев - всех, сделать так, чтобы вообще не было обстрелов. Если сократились уже, надо к этому постепенно идти Владимир Путин, президент России

Пушилин сообщил, что российские силы практически полностью зачистили промзону в Артемовске.

Фото и видео: Telegram / Kremlin.ru