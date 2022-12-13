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Пушилин сообщил, что российские силы практически полностью зачистили промзону в Артемовске

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Врио главы ДНР рассказал о ситуации в городе.

Российские Вооруженные силы практически полностью зачистили промышленную зону, расположенную на территории Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) в городе Артемовск. Соответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев Live" сделал временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. Эксперт отметил, что бойцы ЧВК "Вагнер" "работают, достаточно жестко, уверенно" в регионе проведения специальной военной операции. В отношении самого населенного пункта, по словам гостя программ, важно уведомить общественность о том, что военные добивают одиночные группы противника.

Сейчас они создали невыносимые условия для того, чтобы противник даже аккуратно пытался подвезти боевые комплекты, подвезти резервы, вывезти даже раненых - для противника все это крайне затруднено, потому что все дороги простреливаются уже.

Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин рассказал о военных потерях ВСУ на угледарском направлении.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

Теги: артемовск, денис пушилин, днр, соловьёв live
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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